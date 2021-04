Serie C, Renate-Olbia: probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 3 aprile 2021) Questo pomeriggio alle 15, allo stadio Sport Village Piscine di Meda, il Renate ospita l’Olbia nella gara valida per la 34^ giornata di Serie C. Uno scontro importantissimo per i padroni di casa che proveranno ad avvicinarsi al podio. Al contrario, gli ospiti cercano preziosi punti salvezza per allontanarsi il più possibile dalle retrovie. Il momento del Renate Il Renate si presenta all’incontro con il quinto posto in classifica dopo 32 gare disputate, per merito dei 55 punti ottenuti. Il cammino nerazzurro ha messo in mostra 16 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, per un totale di 41 gol fatti e 32 subiti. Nelle ultime 5 gare sono arrivati 1 successo, 1 pareggio e 3 sconfitta. Proprio con una battuta d’arresto si è concluso l’ultimo match disputato ovvero quello contro la Giana Erminio. I lombardi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Questo pomeriggio alle 15, allo stadio Sport Village Piscine di Meda, ilospita l’nella gara valida per la 34^ giornata diC. Uno scontro importantissimo per i padroni di casa che proveranno ad avvicinarsi al podio. Al contrario, gli ospiti cercano preziosi punti salvezza per allontanarsi il più possibile dalle retrovie. Il momento delIlsi presenta all’incontro con il quinto posto in classifica dopo 32 gare disputate, per merito dei 55 punti ottenuti. Il cammino nerazzurro ha messo in mostra 16 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, per un totale di 41 gol fatti e 32 subiti. Nelle ultime 5 gare sono arrivati 1 successo, 1 pareggio e 3 sconfitta. Proprio con una battuta d’arresto si è concluso l’ultimo match disputato ovvero quello contro la Giana Erminio. I lombardi ...

