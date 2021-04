Serie C, nel giorno della festa della Ternana perde terreno solo l’Avellino e sabato… (Di sabato 3 aprile 2021) Si sono giocate oggi sabato 3 aprile le partite della 34^ giornata del campionato di Serie C, girone C. Primo verdetto ampiamente annunciato della promozione della Ternana in Serie B. La squadra umbra ha travolto in casa l'Avellino con il punteggio di 4-1 potendo festeggiare il salto di categoria. Bravo il tecnico Lucarelli a condurre i rossoverdi in B dopo tre anni. A parte la squadra irpina dietro la capolista hanno vinto tutte. Il Bari è passato sul terreno della Vibonese e adesso a quattro turni dalla fine si avvicina all'Avellino. Sabato prossimo big match al Partenio con i baresi ospiti della vice capolista. Per i playoff è bagarre per il quinto ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 aprile 2021) Si sono giocate oggi sabato 3 aprile le partite34^ giornata del campionato diC, girone C. Primo verdetto ampiamente annunciatopromozioneinB. La squadra umbra ha travolto in casa l'Avellino con il punteggio di 4-1 potendo festeggiare il salto di categoria. Bravo il tecnico Lucarelli a condurre i rossoverdi in B dopo tre anni. A parte la squadra irpina dietro la capolista hanno vinto tutte. Il Bari è passato sulVibonese e adesso a quattro turni dalla fine si avvicina all'Avellino. Sabato prossimo big match al Partenio con i baresi ospitivice capolista. Per i playoff è bagarre per il quinto ...

