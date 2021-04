Serie C, Legnago Salus-Sudtirol: così le probabili formazioni (Di sabato 3 aprile 2021) Legnago Salus-Sudtirol oggi in campo dalle 15.00 al “Sandrini” per la 34a giornata del campionato di Serie C girone B. Esigenze opposte per le due compagini, in corsa per la salvezza e per il primato in classifica. Queste le probabili formazioni delle match che si presenta fortemente incerto nel risultato finale. Il momento del Legnago Salus La squadra veneta affronta la gara di questo pomeriggio con 31 punti in 33 giornate (6 vittorie, 13 pareggi, 14 sconfitte) e dopo la bella vittoria ottenuta contro il Cesena, domenica scorsa, direttamente al “Manuzzi”. Il 3-0 con il quale la formazione allenata da Colella ha piegato i romagnoli, è arrivato grazie ai gol di Buric, Pellizzari e Grandolfo. Nelle ultime 5 gare, il Legnago ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021)oggi in campo dalle 15.00 al “Sandrini” per la 34a giornata del campionato diC girone B. Esigenze opposte per le due compagini, in corsa per la salvezza e per il primato in classifica. Queste ledelle match che si presenta fortemente incerto nel risultato finale. Il momento delLa squadra veneta affronta la gara di questo pomeriggio con 31 punti in 33 giornate (6 vittorie, 13 pareggi, 14 sconfitte) e dopo la bella vittoria ottenuta contro il Cesena, domenica scorsa, direttamente al “Manuzzi”. Il 3-0 con il quale la formazione allenata da Colella ha piegato i romagnoli, è arrivato grazie ai gol di Buric, Pellizzari e Grandolfo. Nelle ultime 5 gare, il...

Advertising

TgrVeneto : Vincono #Padova e #Legnago, pareggia la Virtus #Verona. Biancoscudati sempre più lanciati in testa alla classifica.… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie C, Cesena-Legnago Salus 0-3: panchina per Zanoli: Serie C, Cesena… - ftg_soccer : GOAL! Manzanese in Italy Serie D: Girone C Manzanese 3-0 Chions GOAL! Legnago Salus in Italy Serie C: Girone B Cese… - ftg_soccer : GOAL! Audace Cerignola in Italy Serie D: Girone H Audace Cerignola 3-0 Lavello GOAL! SS Sfaxien in Tunisia Ligue 2… - ftg_soccer : GOAL! Legnago Salus in Italy Serie C: Girone B Cesena 0-2 Legnago Salus -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Legnago Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score della 34giornata ...27 Lucchese 26 Livorno ( - 8) 21 GIRONE B Ore 12.30 Matelica Sambenedettese RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Bari vince, stop per il Modena Modena Arezzo Ore 15.00 Gubbio Carpi Legnago ...

Serie C Eleven Sports, 34a Giornata - Programma e Telecronisti Lega Pro ... Renate vs Olbia (diretta) Telecronaca: Andrea Calderoni ore 15:00 Serie C 34a Giornata Girone B: Gubbio vs Carpi (diretta) Telecronaca: Ubaldo Gini ore 15:00 Serie C 34a Giornata Girone B: Legnago ...

Serie C girone B. Legnago, i convocati per il match contro il Sudtirol Tuttocampo Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score della 34^ giornata Presentando i risultati Serie C per questo ricchissimo sabato di Pasqua ... seguite alle ore 15.00 da Gubbio Carpi, Legnago Salus Sudtirol, Virtus Verona Perugia e Vis Pesaro Imolese. Alle ore 17.30 ...

"Ci aspetta una Samb ancora più pericolosa" Negli ultimi due turni la Samb ha raccolto due pareggi: a Legnago dove ha segnato Botta su rigore e contro il Ravenna in casa dove la partita è terminata 0-0. Il Matelica, invece, è reduce dal passo ...

...27 Lucchese 26 Livorno ( - 8) 21 GIRONE B Ore 12.30 Matelica Sambenedettese RISULTATIC, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Bari vince, stop per il Modena Modena Arezzo Ore 15.00 Gubbio Carpi...... Renate vs Olbia (diretta) Telecronaca: Andrea Calderoni ore 15:00C 34a Giornata Girone B: Gubbio vs Carpi (diretta) Telecronaca: Ubaldo Gini ore 15:00C 34a Giornata Girone B:...Presentando i risultati Serie C per questo ricchissimo sabato di Pasqua ... seguite alle ore 15.00 da Gubbio Carpi, Legnago Salus Sudtirol, Virtus Verona Perugia e Vis Pesaro Imolese. Alle ore 17.30 ...Negli ultimi due turni la Samb ha raccolto due pareggi: a Legnago dove ha segnato Botta su rigore e contro il Ravenna in casa dove la partita è terminata 0-0. Il Matelica, invece, è reduce dal passo ...