Serie C-Girone C, 34^ giornata: Ternana aritmeticamente in Serie B, tonfo Avellino, ok Catania e Bari. La classifica (Di sabato 3 aprile 2021) 34^ giornata di Serie C.Si apre con l'avvincente sfida tra Palermo e Casertana, la 34^ giornata del Girone C di Serie C. I rosanero, dopo lo stop forzato causato dai rinvii per Covid delle sfide contro Monopoli e Foggia, sono tornati al successo battendo la compagine campana con il risultato di 2-3 deciso da una tripletta di Lorenzo Lucca. Il 34^ turno di campionato prosegue con i match delle 15:00. 0-2 il risultato della sfida tra Potenza e Juve Stabia, con i campani che volano così a quota 52 punti in classifica. Successo anche del Bari che si impone in casa della Vibonese grazie alla rete di Antenucci, che permette ai galletti di accorciare le distanze dall'Avellino: sconfitto con un pesantissimo 0-4 dalla ... Leggi su mediagol (Di sabato 3 aprile 2021) 34^diC.Si apre con l'avvincente sfida tra Palermo e Casertana, la 34^delC diC. I rosanero, dopo lo stop forzato causato dai rinvii per Covid delle sfide contro Monopoli e Foggia, sono tornati al successo battendo la compagine campana con il risultato di 2-3 deciso da una tripletta di Lorenzo Lucca. Il 34^ turno di campionato prosegue con i match delle 15:00. 0-2 il risultato della sfida tra Potenza e Juve Stabia, con i campani che volano così a quota 52 punti in. Successo anche delche si impone in casa della Vibonese grazie alla rete di Antenucci, che permette ai galletti di accorciare le distanze dall': sconfitto con un pesantissimo 0-4 dalla ...

Advertising

Mediagol : #SerieC-Girone C, 34^ giornata: Ternana aritmeticamente in Serie B, tonfo Avellino, ok Catania e Bari. La classifica - PerugiaToday : Virtus Verona-Perugia 0-3: il Grifo cala il tris, ora tocca al Padova - sportface2016 : #SerieC2020/2021, Girone C: #Ternana , è Serie B. Sconfitto l’ #Avellino 4-1 - ILOVEPACALCIO : #SerieC: la #classifica aggiornata del #GironeC - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Serie C, Girone C: la Ternana cala il poker all'Avellino e vola in serie B, vince il Bari - i finali - Ilovepalermo… -