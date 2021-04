Serie B, quattro squalificati dal giudice sportivo (Di sabato 3 aprile 2021) Sono quattro i giocatori fermati dal giudice sportivo dopo il trentunesimo turno di Serie B, che si è svolto interamente nella giornata di ieri: si tratta di Bogdan (Salernitana), Ingrosso (Cosenza), Meggiorini e Vanderputte (L.R. Vicenza). Comminata un’ammenda di 1500 euro a Jagiello del Brescia, Kargbo della Reggiana e Ricci del Monza, tutti e tre per avere simulato di essere stati sottoposti ad intervento falloso in area di rigore avversaria. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Sonoi giocatori fermati daldopo il trentunesimo turno diB, che si è svolto interamente nella giornata di ieri: si tratta di Bogdan (Salernitana), Ingrosso (Cosenza), Meggiorini e Vanderputte (L.R. Vicenza). Comminata un’ammenda di 1500 euro a Jagiello del Brescia, Kargbo della Reggiana e Ricci del Monza, tutti e tre per avere simulato di essere stati sottoposti ad intervento falloso in area di rigore avversaria. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

