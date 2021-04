Serie A: tutti in campo nel sabato di Pasqua. Ecco le partite della 29° giornata su Sky e DAZN (Di sabato 3 aprile 2021) Torino-Juventus Dopo la pausa per le Nazionali, torna in campo la Serie A 2020/21 con la ventinovesima giornata. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2020/21: dove seguire le partite della 29° giornata Il turno si gioca tutto in un’unica giornata: il sabato di Pasqua. Apre il Milan nel match di pranzo contro la Sampdoria e chiude l’Inter nel postico serale di Bologna. Tutte le altre partite alle 15.00 e il derby della Mole alle 18.00. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV: sabato 3 aprile ore 12.30 Milan-Sampdoria, diretta SkySport ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 3 aprile 2021) Torino-Juventus Dopo la pausa per le Nazionali, torna inlaA 2020/21 con la ventinovesimaqualitrasmetterà Sky e quali il servizio di streaming onlineA 2020/21: dove seguire le29°Il turno si gioca tutto in un’unica: ildi. Apre il Milan nel match di pranzo contro la Sampdoria e chiude l’Inter nel postico serale di Bologna. Tutte le altrealle 15.00 e il derbyMole alle 18.00. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV:3 aprile ore 12.30 Milan-Sampdoria, diretta SkySport ...

