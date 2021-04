Serie A, Torino-Juventus 2-2: Ronaldo riacciuffa i granata. Il derby della Mola finisce in parità (Di sabato 3 aprile 2021) Il derby della Mole finisce 2-2. Torino e Juventus impattano nel posticipo delle 18 della ventinovesima giornata della Serie A 2020/2021, all’interno di una partita dalle molte emozioni. Serie A, Torino-Juventus 2-2: la cronaca La partita allo Stadio Olimpico “Grande Torino” si apre con una Juventus arrembante che crea diverse situazioni pericolose passando in vantaggio al 13? con Chiesa che buca la difesa sull’out di sinistra e fredda Sirigu con un tiro che finisce sotto le gambe del portiere. Il “Toro” colpito dallo svantaggio incassa il duro colpo, ma reagisce in maniera propositiva trovando al 27? il pari: rasoiata di Mandragora dalla distanza, ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) IlMole2-2.impattano nel posticipo delle 18ventinovesima giornataA 2020/2021, all’interno di una partita dalle molte emozioni.A,2-2: la cronaca La partita allo Stadio Olimpico “Grande” si apre con unaarrembante che crea diverse situazioni pericolose passando in vantaggio al 13? con Chiesa che buca la difesa sull’out di sinistra e fredda Sirigu con un tiro chesotto le gambe del portiere. Il “Toro” colpito dallo svantaggio incassa il duro colpo, ma reagisce in maniera propositiva trovando al 27? il pari: rasoiata di Mandragora dalla distanza, ...

