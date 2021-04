Serie A: Napoli e Atalanta di misura, 4-3 e 3-2. Caicedo rilancia la Lazio. Pari Roma: 2-2 (Di sabato 3 aprile 2021) Vince 4-3 il Napoli, ma soffre più del previsto contro il Crotone. Nonostante il vantaggio per 3-1 all’intervallo, i partenopei si fanno riprendere da Simy e Messias. Ci pensa Di Lorenzo a regalare la vittoria a Gattuso. 3 punti sofferti anche per l’Atalanta, che vince 3-2 contro l’Udinese grazie alla doppietta di Muriel e al gol di Zapata, che rendono vani le reti friulane di Larsen e Pereyra. Vince la Lazio contro lo Spezia: ci vuole il rigore di Caicedo a sbloccare la partita in favore dei biancocelesti dopo il gol di Daniele Verde che aveva ripreso il vantaggio di Lazzari. Non va oltre il pareggio la Roma di Paulo Fonseca, che si fa riprendere 2 volte dal Sassuolo prima con Traorè che risponde a Pellegrini e poi con Raspadori che riprende il vantaggio di Bruno Peres. Inter 65 Milan ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Vince 4-3 il, ma soffre più del previsto contro il Crotone. Nonostante il vantaggio per 3-1 all’intervallo, i partenopei si fanno riprendere da Simy e Messias. Ci pensa Di Lorenzo a regalare la vittoria a Gattuso. 3 punti sofferti anche per l’, che vince 3-2 contro l’Udinese grazie alla doppietta di Muriel e al gol di Zapata, che rendono vani le reti friulane di Larsen e Pereyra. Vince lacontro lo Spezia: ci vuole il rigore dia sbloccare la partita in favore dei biancocelesti dopo il gol di Daniele Verde che aveva ripreso il vantaggio di Lazzari. Non va oltre il pareggio ladi Paulo Fonseca, che si fa riprendere 2 volte dal Sassuolo prima con Traorè che risponde a Pellegrini e poi con Raspadori che riprende il vantaggio di Bruno Peres. Inter 65 Milan ...

Advertising

forumJuventus : CorSera: 'Trema la serie A:dopo Bonucci è allarme in 13 squadre. Isolati i nazionali tranne che a Napoli. Scelte di… - WhoScored : ???? Simy's last 5 appearances in Serie A ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - titty_napoli : RT @tuttonapoli: Prima gioia da allenatore per Lucarelli: l'ex azzurro riporta la Ternana in Serie B - lifestyleblogit : Serie A, Atalanta e Napoli ok. Pari Roma, vince la Lazio - -