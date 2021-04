Serie A, il Milan fermato dalla Sampdoria: a Quagliarella risponde Hauge nel finale (Di sabato 3 aprile 2021) Si è aperta con il pareggio di San Siro tra Milan e Sampdoria la 29.ma giornata di Serie A. A Quagliarella ha risposto Hauge. Meglio la Samp in avvio: Gabbiadini e Augello al tiro, Donnarumma strepitoso su Thorsby. I rossoneri crescono dopo la mezz'ora, ma senza pungere. La sblocca Quagliarella che sfrutta l'errore di Hernandez, ma due minuti dopo Silva si fa espellere. Decisivo Colley su Rebic, Hauge fa 1-1 nel finale. Palo clamoroso di Kessiè nei minuti di recupero. Il Milan rallenta per il primo posto e la corsa alla Champions League.caption id="attachment 1116369" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captioncaption id="attachment 1116371" align="alignnone" width="594" (Getty ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 aprile 2021) Si è aperta con il pareggio di San Siro trala 29.ma giornata diA. Aha risposto. Meglio la Samp in avvio: Gabbiadini e Augello al tiro, Donnarumma strepitoso su Thorsby. I rossoneri crescono dopo la mezz'ora, ma senza pungere. La sbloccache sfrutta l'errore di Hernandez, ma due minuti dopo Silva si fa espellere. Decisivo Colley su Rebic,fa 1-1 nel. Palo clamoroso di Kessiè nei minuti di recupero. Ilrallenta per il primo posto e la corsa alla Champions League.caption id="attachment 1116369" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captioncaption id="attachment 1116371" align="alignnone" width="594" (Getty ...

Advertising

OptaPaolo : 3 - Questa é la terza volta che il Milan non effettua nemmeno un tiro nello specchio in un primo tempo di questa Se… - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - Gazzetta_it : Risultato finale, Milan-Sampdoria 1-1 - sportli26181512 : Milan-Sampdoria 1-1: tabellino, statistiche e marcatori: I dati della gara della 29ª giornata di #SerieA… - sportli26181512 : Milan, mezzo harakiri: pari con la Samp, che fatica la strada per la Champions: Milan, mezzo harakiri: pari con la… -