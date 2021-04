Serie A, c’è Bologna-Inter: le formazioni ufficiali (Di sabato 3 aprile 2021) Le formazioni ufficiali di Bologna-Inter, match della 29a giornata della Serie A Tutto pronto allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ dove tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Bologna e Inter nel match valido per la decima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. Match di andata vinto dai nerazzurri per 3 a 1. Da pochi minuti i due allenatori, Sinisa Mihajlovic e Antonio Conte, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Bologna-Inter, eccole: Bologna (4-2-3-1) Ravaglia; Tomyiasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Soriano; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, ... Leggi su intermagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Ledi, match della 29a giornata dellaA Tutto pronto allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ dove tra poco meno di un’ora scenderanno in camponel match valido per la decima giornata del girone di ritorno dellaA 2020/2021. Match di andata vinto dai nerazzurri per 3 a 1. Da pochi minuti i due allenatori, Sinisa Mihajlovic e Antonio Conte, hanno comunicato ledi, eccole:(4-2-3-1) Ravaglia; Tomyiasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Soriano; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, ...

