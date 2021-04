Serie A, Cagliari-Hellas Verona: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 3 aprile 2021) Riparte la Serie A con la 29a giornata di campionato. Alle 15:00 sfida tra Cagliari e Verona, partita importantissima soprattutto per i sardi, terzultimi in classifica. Analizziamo la situazione, le probabili formazioni e dove vedere Cagliari-Hellas Verona. Cagliari al terzultimo posto in classifica a -1 dal Torino (che però ha una gara da recuperare). Le altre sono più distanti. Sfida fondamentale quindi per il rossoblù che ha vinto solo due volte nelle ultime 21 gare disputate, entrambe con il nuovo mister Semplici in panchina. Disastroso il cammino prima delle due vittorie con 10 sconfitte e un pareggio in 11 gare, dovuto soprattutto alla fase difensiva: solo in 4 gare delle ultime 23 non ha preso gol. Il sardi sembrava avessero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Riparte laA con la 29a giornata di campionato. Alle 15:00 sfida tra, partita importantissima soprattutto per i sardi, terzultimi in classifica. Analizziamo la situazione, lee dove vedereal terzultimo posto in classifica a -1 dal Torino (che però ha una gara da recuperare). Le altre sono più distanti. Sfida fondamentale quindi per il rossoblù che ha vinto solo due volte nelle ultime 21 gare disputate, entrambe con il nuovo mister Semplici in panchina. Disastroso il cammino prima delle due vittorie con 10 sconfitte e un pareggio in 11 gare, dovuto soprattutto alla fase difensiva: solo in 4 gare delle ultime 23 non ha preso gol. Il sardi sembrava avessero ...

