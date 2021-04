Serie A, Bologna-Inter: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 3 aprile 2021) Bologna–Inter è uno snodo fondamentale per salvezza e scudetto. La 29a giornata offre questa sfida, in programma allo Stadio Dall’Ara di Bologna questa sera alle ore 20:45. Ecco le ultime novità sul posticipo pasquale. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic arriva a questa sfida dopo due successi consecutivi contro Sampdoria e Crotone. I rossoblù hanno accumulato 34 punti e si trovano attualmente all’undicesimo posto in classifica. A parte qualche caduta, Palacio e compagni hanno sempre un gioco propositivo e vivace. L’Inter nelle ultime otto partite ha ottenuto otto successi, di cui l’ultimo grazie a un colpo di Lautaro Martinez contro il Torino; è solidamente prima in classifica a sei punti dalla seconda, con una gara in meno. Entrambe le squadre sono state colpite dal Covid, con Mihajlovic che dovrà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021)è uno snodo fondamentale per salvezza e scudetto. La 29a giornata offre questa sfida, in programma allo Stadio Dall’Ara diquesta sera alle ore 20:45. Ecco le ultime novità sul posticipo pasquale. Ildi Sinisa Mihajlovic arriva a questa sfida dopo due successi consecutivi contro Sampdoria e Crotone. I rossoblù hanno accumulato 34 punti e si trovano attualmente all’undicesimo posto in classifica. A parte qualche caduta, Palacio e compagni hanno sempre un gioco propositivo e vivace. L’nelle ultime otto partite ha ottenuto otto successi, di cui l’ultimo grazie a un colpo di Lautaro Martinez contro il Torino; è solidamente prima in classifica a sei punti dalla seconda, con una gara in meno. Entrambe le squadre sono state colpite dal Covid, con Mihajlovic che dovrà ...

Advertising

salvione : Diretta Bologna-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #BolognaInter @Inter, occhio agli scherzi dell'ex #Mihajlovic. Un 'sergente' alla #Conte - sportli26181512 : Inter, occhio agli scherzi dell'ex Mihajlovic. Un 'sergente' alla Conte: Inter, occhio agli scherzi dell'ex Mihajlo… - SempreIntercom : Inter Legend Nicola Berti: 'Nerazzurri Certain To Win Serie A If They Beat Bologna, Sassuolo & Cagliari' #FCIM… - pawley_robert : RT @intermilan: Inter Legend Nicola Berti: 'Nerazzurri Certain To Win Serie A If They Beat Bologna, Sassuolo & Cagliari' #FCIM #Nerazzurri… -