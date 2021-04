Serie A | Atalanta-Udinese | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 aprile 2021) Sulla strada per la qualificazione in Champions League il matchè fondamentale. Uno scontro affascinante disputato tra due delle squadre che giocano meglio inA. Decisivo per la Champions League. L’deve continuare nel suo percorso di crescita, imponendosi con tutte le avversarie. La squadra di Gian Piero Gasperini deve dare seguito al successo prima della sosta contro l’Hellas Verona e cercare di sfruttare qualche passo falso delle dirette concorrenti. L’continua la sua strada verso la salvezza. Nonostante un’importante distanza dalla zona rossa, la squadra di Luca Gotti vuole tornare al successo per cercare di allontanarsi sempre più.diventa quindi una grande occasione per entrambe le squadre per perseguire ...