Serie A, Atalanta e Napoli ok. Pari Roma, vince la Lazio (Di sabato 3 aprile 2021) Tantissimi gol in questa 29esima giornata di Serie A, anticipata al sabato in previsione della Pasqua 2021. Dopo il match finito 1-1 tra Milan e Sampdoria, vittorie importanti sono arrivate per il Napoli di Gattuso, l’Atalanta, la Lazio e per il Verona sul campo del Cagliari. Pareggi invece per la Roma contro il Sassuolo, tra Benevento e Parma e anche tra Genoa e Fiorentina. Ecco i risultati e i marcatori degli incontri. Napoli-Crotone 4-3 – Il Napoli vince 4-3 con il Crotone non senza soffrire. La squadra di Gattuso comunque trova la quarta vittoria consecutiva e sale a 56 punti. Partenopei in vantaggio al 19? con Insigne, raddoppio con Osimhen al 22?, poi il break di Simy al 25? riduce lo svantaggio ma al 34? Mertens trova il tris. Ad inizio ... Leggi su funweek (Di sabato 3 aprile 2021) Tantissimi gol in questa 29esima giornata diA, anticipata al sabato in previsione della Pasqua 2021. Dopo il match finito 1-1 tra Milan e Sampdoria, vittorie importanti sono arrivate per ildi Gattuso, l’, lae per il Verona sul campo del Cagliari. Pareggi invece per lacontro il Sassuolo, tra Benevento e Parma e anche tra Genoa e Fiorentina. Ecco i risultati e i marcatori degli incontri.-Crotone 4-3 – Il4-3 con il Crotone non senza soffrire. La squadra di Gattuso comunque trova la quarta vittoria consecutiva e sale a 56 punti. Partenopei in vantaggio al 19? con Insigne, raddoppio con Osimhen al 22?, poi il break di Simy al 25? riduce lo svantaggio ma al 34? Mertens trova il tris. Ad inizio ...

