Serie A, 29^ giornata: poker Napoli, ok Atalanta e Lazio, non va oltre il pari la Roma. La classifica (Di sabato 3 aprile 2021) Gol ed emozioni nella 29^ giornata di Serie A. Si apre con la sfida tra Milan e Sampdoria il 29° turno di Serie A. I rossoneri, in piena lotta scudetto, non vanno oltre il pari nel lunch match contro la Sampdoria andato in scena oggi a "San Siro". I blucerchiati, rimasti in 10 pochi minuti dopo la rete del momentaneo vantaggio messa a segno da Quagliarella, vengono raggiunti dal "Diavolo" che trova il pareggio all'87 con Hauge. Solo un pari anche per Roma e Sassuolo, che rimangono così rispettivamente a quota 51 e 40 punti in classifica. poker del Napoli nella rocambolesca sfida contro il Crotone, con gli azzurri che centrano il quarto successo consecutivo. Tris dell'Atalanta contro l'Udinese, deciso ... Leggi su mediagol (Di sabato 3 aprile 2021) Gol ed emozioni nella 29^diA. Si apre con la sfida tra Milan e Sampdoria il 29° turno diA. I rossoneri, in piena lotta scudetto, non vannoilnel lunch match contro la Sampdoria andato in scena oggi a "San Siro". I blucerchiati, rimasti in 10 pochi minuti dopo la rete del momentaneo vantaggio messa a segno da Quagliarella, vengono raggiunti dal "Diavolo" che trova il pareggio all'87 con Hauge. Solo unanche pere Sassuolo, che rimangono così rispettivamente a quota 51 e 40 punti indelnella rocambolesca sfida contro il Crotone, con gli azzurri che centrano il quarto successo consecutivo. Tris dell'contro l'Udinese, deciso ...

