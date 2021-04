Scandalo Covid Sicilia | un malessere “popolare” dietro l’alterazione dei dati?

(Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr – La recente notizia deldeiin, commessa da esponenti di spicco della regione, ha suscitato scalpore. Ad oggi il bilancio conta già tre arresti e sette indagati. Tra essi l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, che ha immediatamente rassegnato le proprie dimissioni. Le intercettazioni telefoniche lasciano trasparire l’assenso di quest’ultimo alla “spalmatura” dei. Ciò al fine di evitare il cambio di colore in zona arancione o rossa per la regione. Doveroso rimarcare che, se al termine di indagini e processi, le accuse saranno realmente accertate, ci troveremmo dinanzi ad un episodio increscioso. Tuttavia, superando lo sdegno mediatico – dettato anche dalla possibilità di attaccare una giunta di centrodestra – ci sembra ...

fanpage : Scandalo Covid in Sicilia, l'audio dell'assessore Ruggero Razza contiene dettagli shock: 'Spalmiamo un po' i morti' - Andyphone : RT @IlPrimatoN: Perché la #Sicilia ha alterato i dati Covid? Ecco a cosa porta la pessima gestione dell'emergenza di governo e regioni htt… - IlPrimatoN : Perché la #Sicilia ha alterato i dati Covid? Ecco a cosa porta la pessima gestione dell'emergenza di governo e regi… - Franciscktrue : @aliceinalicela1 @Alba_DHale Ma sai, spesso è solo una scusa per attaccare persone con un certo colore della pelle,… - lucabrusc1 : da leggere oggi su #Repubblica: la rete di Aleksej dai militari anti covid agli amici della Lega. Il diplomatico es… -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo Covid

Tanti da veder evaporare qualunque rischio di coinvolgimento del Comune in unoda 300 ... va male tutto il Paese come ha ricordato il commissario nazionale per l'emergenzaFigliuolo. Se ......governo Draghi persevera nella strategia fallimentare adottata fin dall'inizio dell'emergenza. Non si è fatto, e abbiamo dovuto assistere anche allodei "furbetti del vaccino"". Anche "...L'associazione nata a Bari nel marzo 2020, per fare fronte alla grave emergenza economica-sanitaria, attacca il ministro della Salute: "La sua una gestione scandalosa".Falsi dati Covid in Sicilia, la satira irriverente dell'attore Fabrizio Lombardo (VIDEO). Le cronache di questa settimana sono state incentrate sullo ...