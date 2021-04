Sassuolo - Roma 2 - 2: Raspadori strappa il pari nel finale (Di sabato 3 aprile 2021) Sassuolo, 3 aprile 2021 - Quando la partita sembrava ormai finita un sussulto del Sassuolo cambia i giochi: la squadra di De Zerbi riesce a strappare un punto importantissimo alla Roma con un 2 - 2 ... Leggi su quotidiano (Di sabato 3 aprile 2021), 3 aprile 2021 - Quando la partita sembrava ormai finita un sussulto delcambia i giochi: la squadra di De Zerbi riesce are un punto importantissimo allacon un 2 - 2 ...

Advertising

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Sassuolo 2-2 Roma Lazio 2-1 Spezia Atalanta 3-2 Udinese Napoli 4-3 Crotone Genoa 1-1 Fiorentina - DiMarzio : #SerieA | Il #Sassuolo esclude 'in via prudenziale' i nazionali italiani dalla partita contro la Roma di questo sab… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Atalanta 2-1 Udinese Benevento 1-0 Parma Cagliari 0-0 Verona Genoa 1-1 Fiorentina Lazio 0-0 Spezia Na… - NdoV97 : @NicFra99 Gli errori li fanno sempre con Meret in campo però, contro Atalanta,Sassuolo e Crotone. Non contro Milan… - cn1926it : #SerieA, risultati e classifica: il #Sassuolo ferma la #Roma, rischio #Lazio. Vincono #Verona e #Atalanta -