Sassuolo, De Zerbi: “Consigli e Magnanelli mi hanno aiutato a puntare su Raspadori” (Di sabato 3 aprile 2021) Il Sassuolo torna a sorridere dopo lo scivolone contro il Torino. I neroverdi strappano meritatamente il pari contro la Roma al termine di una gara a tratti spettacolare ed emozionante. Il punto permette agli emiliani di consolidare la top 10.LE PAROLE DI DE ZerbiIl tecnico Roberto De Zerbi commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Ci mancherebbe che non avessimo stimoli... E' stata giocata bene questa gara. Dava fastidio l'essere accusati di dare poca importanza al campionato. Non voglio entrare nel dettaglio su come sono entrati gli altri. Solo in Italia si poteva mettere in dubbio la regolarità del campionato. Raspadori? Avevo in mente di dargli la fascia per militanza e perché era una bella immagine per lui. A volte i sogni si possono realizzare. Ho parlato con Consigli ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 aprile 2021) Iltorna a sorridere dopo lo scivolone contro il Torino. I neroverdi strappano meritatamente il pari contro la Roma al termine di una gara a tratti spettacolare ed emozionante. Il punto permette agli emiliani di consolidare la top 10.LE PAROLE DI DEIl tecnico Roberto Decommenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Ci mancherebbe che non avessimo stimoli... E' stata giocata bene questa gara. Dava fastidio l'essere accusati di dare poca importanza al campionato. Non voglio entrare nel dettaglio su come sono entrati gli altri. Solo in Italia si poteva mettere in dubbio la regolarità del campionato.? Avevo in mente di dargli la fascia per militanza e perché era una bella immagine per lui. A volte i sogni si possono realizzare. Ho parlato con...

Advertising

FcInterNewsit : Sassuolo, De Zerbi all'attacco: 'Falsiamo il campionato? Non passeremo 10 gare in infradito' - VoceGiallorossa : ?????@SassuoloUS, De Zerbi: 'Ci hanno accusato di falsare il campionato per le esclusioni di alcuni calciatori. È sta… - siamo_la_Roma : ?? Le parole di #DeZerbi ? Il tecnico del #Sassuolo ?? Al termine della sfida contro la #Roma #ASRoma - ItaSportPress : Sassuolo, De Zerbi: 'Consigli e Magnanelli mi hanno aiutato a puntare su Raspadori' - - LAROMA24 : Sassuolo-Roma, De Zerbi: 'Gara giocata benissimo. Infastiditi per le accuse degli ultimi giorni di dare poca regola… -