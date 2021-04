Saronno, giovane precipita nel pozzo dell’autosilo, recuperato dai Vigili del fuoco, grave in ospedale | FOTO (Di sabato 3 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ieri sera a Saronno, giovane di 24 anni è precipitato per 8 metri in un pozzo di aerazione ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dopo che i Vigili del fuoco sono riusciti ad estrarlo. L’episodio si è verificato venerdì 2 aprile, verso le 22,30 in via Milano, nei pressi tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Saronno, giovane precipita nel pozzo dell’autosilo, ... Leggi su ilnotiziario (Di sabato 3 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ieri sera adi 24 anni èto per 8 metri in undi aerazione ed è stato ricoverato in codice rosso all’San Gerardo di Monza, dopo che idelsono riusciti ad estrarlo. L’episodio si è verificato venerdì 2 aprile, verso le 22,30 in via Milano, nei pressi tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolonel, ...

Advertising

ilNotiziarioInd : Saronno, giovane precipita nel pozzo dell’autosilo, recuperato dai Vigili del fuoco, grave in ospedale | FOTO… - Will_Saronno : @Preci14971514 Non aveva l'agilità da Traviata ma qualche opera carina in archivio dovrei averla. Di quando era giovane. - Will_Saronno : @Preci14971514 Ma, diciamo che da giovane era brava e aveva una bella voce - e un carattere di m. - però non era co… - KattInForma : Madonna di Saronno: il messaggio della Vergine spiazza il giovane -