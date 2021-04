Santuario Madonna della Croce | il luogo dove all’ultimo accade l’insperato

(Di sabato 3 aprile 2021) Ildi Crema venne costruito in seguito all’apparizione miracolosa che segnò gli ultimi momentivita di una donna. Ilsi trova a circa un miglio di distanza dalla città di Crema, in Lombardia. La struttura è una forma circolare, con quattro aggiunte a forma di, ed è proprio L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

asti_gioachino : RT @RadioMariaITA: H. 16:20 #Santo Rosario - Lettura della Passio - Via Crucis Basilica Santuario Madonna della Bozzola - Garlasco (Pavia… - ilgiornalelocal : LA DECISIONE #Battenti, il santuario di Madonna dell'Arco resterà chiuso - RadioMariaITA : H. 16:20 #Santo Rosario - Lettura della Passio - Via Crucis Basilica Santuario Madonna della Bozzola - Garlasco (… - panicaleinfo : La Deposizione dalla croce di Hendrick van den Broeck del 1564 presso il Santuario della Madonna di Mongiovino.… - VdP_Brescia : “Ridiamo bellezza al nostro Santuario della Madonna di Santo Stefano”. Si apre così l’appello condiviso dai sacerdo… -

Ultime Notizie dalla rete : Santuario Madonna

Il Secolo XIX

...//www.espansionetv.it/diretta - tv/ e sui canali YouTube del Settimanale della diocesi di Como e della Cattedrale di Comodelladel Bosco a Imbersago, diocesi di Milano, Messa ...... nei pressi della concessionaria Galbusera, sul vialeche porta alla chiesa di Santa ...trovare spazio sul sagrato di Santa Valeria in occasione della sagra e della festa votiva della. ...«Già nei giorni scorsi con una precedente lettera vi ho comunicato che il 570° pellegrinaggio del Lunedì in Albis al Santuario di Madonna dell’Arco non si sarebbe svolto. Naturalmente in ottemperanza ...Dopo alcuni anni di sospensione del Bollettino del Santuario della Madonna della Civita, questa significativa pubblicazione, che mantiene i contatti tra il santuario e i devoti della Madonna della Civ ...