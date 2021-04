Sangiovanni: chi è il cantante rivelazione del talent show Amici di Maria De Filippi (Di sabato 3 aprile 2021) Damian Giovanni Pietro, in arte Sangiovanni, è uno dei concorrenti del serale di Amici, talent show di Maria De Filippi. Il giovane cantante ha subito conquistato il pubblico grazie alla sua personalità ed ai suoi brani molto orecchiabili. Sangiovanni: biografia Sangiovanni è nato il 9 gennaio 2003 a Vicenza e vive con i genitori nel piccolo comune di Grumolo delle Abbadesse. Il suo nome d’arte deriva dal fatto che tutti gli abbiano sempre detto di non avere una faccia da santo.Prima di partecipare ad Amici ha pubblicato 2 singoli intitolati Parano!a e Non+, entrambi usciti sotto l’etichetta Sugar Music. Sangiovanni: il successo ad Amici di Maria De ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 aprile 2021) Damian Giovanni Pietro, in arte, è uno dei concorrenti del serale didiDe. Il giovaneha subito conquistato il pubblico grazie alla sua personalità ed ai suoi brani molto orecchiabili.: biografiaè nato il 9 gennaio 2003 a Vicenza e vive con i genitori nel piccolo comune di Grumolo delle Abbadesse. Il suo nome d’arte deriva dal fatto che tutti gli abbiano sempre detto di non avere una faccia da santo.Prima di partecipare adha pubblicato 2 singoli intitolati Parano!a e Non+, entrambi usciti sotto l’etichetta Sugar Music.: il successo addiDe ...

