San Riccardo | vescovo di Chichester

(Di sabato 3 aprile 2021) Si commemora oggi la morte di Sandi Chirchester. Nato nel 1197 a Dover, nel Worchestershire, ebbe una vita intensa e dedicata alla fede. Fu infattidie di Lione. Sanfu educato da Roberto Grossatesta e Edmondo, a Oxford. Successivamente, studiò diritto prima a Parigi, poi a Bologna. Nel 1235 divenne rettore dell’Università di Oxford, e divenne anche cancelliere grazie alla nomina di Edmondo di Abingdon. Infatti, l’arcidi Canterbury si stava impegnando in quegli anni per riformare il clero e difendere la chiesa dal potere della famiglia reale. SandiventaSarà nel 1244 che riceverà la nomina di. Purtroppo però Enrico III gli impedisce di occupare la cattedra, preferendo un ...

Altri santi. San Riccardo di Chichester, vescovo (1197-1253); san Luigi Scrosoppi, sacerdote (1804-1884). Letture. Veglia pasquale. Romano.L'imperatore Basilio I il Macedone, in seguito, lo nominerà custode di Santa Sofia, a Costantinopoli. Si festeggiano anche: San Sisto I, Papa; Beati Roberto Middleton e Thurston Hunt, Martiri; S.