Sampaoli | “Futuro di Milik? Dipende da lui”

Nella giornata di ieri L'Equipe ha reso noto una clausola di rescissione peral Marsiglia di 12 milioni, il che lo rende comunque appetibile a tanti club che lo seguono, tra i quali resta la Juventus. In conferenza stampa, ha parlato di questo il tecnico Jorge, affermando come il mercato possa variare da un momento all'altro. Queste le sue parole: "Arek è un giocatore molto importante a livello mondiale che avrà sicuramente diverse richieste da altre squadre ma la decisione sarà esclusivamente sua. Da parte nostra ci piacerebbe molto che restasse anche in, ma il mercato è instabile ed è difficile rispondere".