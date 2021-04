Salerno, Comune convoca tavolo tecnico: “Sì a riapertura limitata delle attività commerciali” (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Il Comune di Salerno è già impegnato a valutare ogni eventuale azione volta a sostenere le esigenze rappresentate dalle associazioni di categoria di tutti i settori con un lavoro di analisi, ascolto e sostegno per fronteggiare i pesantissimi effetti economici e sociali della pandemia”. Inizia così una nota del Comune di Salerno sulla questione inerente alla difficile situazione che si trovano a vivere numerosi operatori commerciali. “La situazione è complicata, la rabbia e le preoccupazioni comprensibili. Riteniamo – si legge ancora – che la strada migliore per risolvere i problemi ed uscire dalla crisi sia sempre quella del dialogo e della collaborazione a tutti i livelli. Per questo, il Comune ha già convocato un ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Ildiè già impegnato a valutare ogni eventuale azione volta a sostenere le esigenze rappresentate dalle associazioni di categoria di tutti i settori con un lavoro di analisi, ascolto e sostegno per fronteggiare i pesantissimi effetti economici e sociali della pandemia”. Inizia così una nota deldisulla questione inerente alla difficile situazione che si trovano a vivere numerosi operatori. “La situazione è complicata, la rabbia e le preoccupazioni comprensibili. Riteniamo – si legge ancora – che la strada migliore per risolvere i problemi ed uscire dalla crisi sia sempre quella del dialogo e della collaborazione a tutti i livelli. Per questo, ilha giàto un ...

