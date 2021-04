Sahel e Medio Oriente Le opportunità per l’Italia secondo il gen Bertolini

Leggi su formiche

(Di sabato 3 aprile 2021) “Il fatto che il nostro Paese cominci a interessarsi a ciò che accade nel, e che tratti le missioni militari non solo come un fatto di spesa, può rappresentare un rilevante investimento da poter riscuote in termini politici”. Parola del generale Marco, già comandante del Comando operativo di vertice interforze (Coi) e della Brigata paracadutisti Folgore, che Formiche.net ha raggiunto per commentare le novità tra, tra l’impegno europeo in Africa, e i piani di Joe Biden per il Golfo. Generale, la task force Takuba si appresta alla piena operatività nel. Che segnale è? Takuba rappresenta il tentativo francese di dare svolta a una situazione nelche la sola operazione Barkhane non riusciva a controllare dal punto di vista ...