Sabato Santo | si ripete l’evento straordinario della Sacra Sindone

Advertising

antoniospadaro : +++ Su La Civiltà Cattolica @civcatt in uscita sabato santo un inedito manoscritto del 1987 di p. Jorge Mario Bergo… - Majin79 : @VictorM77695333 Buongiorno anche a te Victor e buon sabato Santo ?? - patrizia62roma : @AntonelloCaric5 @SalaLettura Buongiorno e buon sabato Santo Antonello! ?? ?? - chiatru : Sabato Santo il silenzio e l’attesa... La Pietà Rondanini di #michelangelobuonarroti #pietarondanini… - enricovergoni : #sabatosanto : giorno in cui Dio sembra assente, il male prevale, il dolore è senza senso. Per molti la vita è sabato santo! -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato Santo

E', manca davvero poco alla Pasqua 2021, e nel contempo, il popolo dei fedeli si chiude nel silenzio e nella preghiera. Tanti i pensieri ricorrenti in queste ore sul web, e soprattutto sui ...Bisogna proprio recitare il credo, oggi. Continuare a credere con tutte le proprie forze che qualcosa di bello.... https://lalocandadellaparola.com/2021/04/03/- 3/Così scrive Padre Ermanno Toniolo nel libro per la liturgia di questo antica e bellissima preghiera che unisce Oriente ed Occidente. In questo anno di pandemia non si è celebrato il rito come in gener ...Monsignor Nosiglia: "Torniamo anche quest’anno di fronte alla Sindone, a pregare per la nostra comunità e per il mondo intero ancora assediato dalla pandemia" In occasione del Sabato Santo, evento ...