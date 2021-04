Sabato Santo, giorno di silenzio e aliturgico (Di sabato 3 aprile 2021) Per il culto cristiano il Sabato Santo è quello in cui si celebra il Signore Gesù Cristo nel mistero della sua discesa agli inferi. Infatti dopo la morte e la sepoltura nel sepolcro, Gesù Cristo discende agli inferi. Lo fa con la sua divinità e con la sua anima umana, ma non con il suo corpo. Secondo certe tradizioni cristiane resta negli inferi per un tempo di circa 40 ore. In quel lasso di tempo compie la sua vittoria sulla morte e sul diavolo, libera le anime dei giusti morti prima di lui e apre loro le porte del Paradiso. E’ solo a questo punto che anima e corpo di Gesù si ricongiungono al corpo nel sepolcro: e ciò costituisce il mistero della resurrezione. Centro della fede di tutti i cristiani, che si celebra nella domenica di Pasqua. Il Sabato Santo è il giorno in cui si celebra il triduo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Per il culto cristiano ilè quello in cui si celebra il Signore Gesù Cristo nel mistero della sua discesa agli inferi. Infatti dopo la morte e la sepoltura nel sepolcro, Gesù Cristo discende agli inferi. Lo fa con la sua divinità e con la sua anima umana, ma non con il suo corpo. Secondo certe tradizioni cristiane resta negli inferi per un tempo di circa 40 ore. In quel lasso di tempo compie la sua vittoria sulla morte e sul diavolo, libera le anime dei giusti morti prima di lui e apre loro le porte del Paradiso. E’ solo a questo punto che anima e corpo di Gesù si ricongiungono al corpo nel sepolcro: e ciò costituisce il mistero della resurrezione. Centro della fede di tutti i cristiani, che si celebra nella domenica di Pasqua. Ilè ilin cui si celebra il triduo ...

