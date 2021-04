Russia risponderà alla presenza NATO nel Donbass? (Di sabato 3 aprile 2021) La Russia averte che risponderà adeguatamente alla presenza NATO nel Donbass. Un’affermazione non lontano dalla verita dopo il concentramento di truppe russe nelle zone calde del confine orientale ucraino. Droni contro il Donbass: l’Ucraina impiegherà armamento turco collaudato Come risponderà la Russia a una eventuale presenza NATO nel Donbass? L’esercito ucraino effettuava varie esercitazioni militari Leggi su periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Laaverte cheadeguatamentenel. Un’affermazione non lontano dverita dopo il concentramento di truppe russe nelle zone calde del confine orientale ucraino. Droni contro il: l’Ucraina impiegherà armamento turco collaudato Comelaa una eventualenel? L’esercito ucraino effettuava varie esercitazioni militari

Advertising

ayurbea : RT @RibModerato: C'è una prova inconfutabile del fatto questa volta l'escalation sia partita dall'Ucraina. Il TG1 stasera non ne ha parlato… - FartFromAmerika : RT @RibModerato: C'è una prova inconfutabile del fatto questa volta l'escalation sia partita dall'Ucraina. Il TG1 stasera non ne ha parlato… - GZarrino : RT @RibModerato: C'è una prova inconfutabile del fatto questa volta l'escalation sia partita dall'Ucraina. Il TG1 stasera non ne ha parlato… - iSam1190 : RT @RibModerato: C'è una prova inconfutabile del fatto questa volta l'escalation sia partita dall'Ucraina. Il TG1 stasera non ne ha parlato… - Dissi__Dente : RT @RibModerato: C'è una prova inconfutabile del fatto questa volta l'escalation sia partita dall'Ucraina. Il TG1 stasera non ne ha parlato… -