Rugby, TOP10 2021: il Valorugby vince ed è terzo, pari tra Viadana e Mogliano (Di sabato 3 aprile 2021) Il TOP10 di Rugby, massimo campionato italiano, che a fine stagione non dovrà prevedere retrocessioni, dopo la decisione di far ripartire soltanto in forma facoltativa il resto dell’attività nazionale, oggi, sabato 3 aprile, ha visto andare in scena due dei cinque recuperi ancora in calendario dopo le prime 15 giornate della stagione regolare. Con il successo odierno per 69-14 sulla Lazio, il ValoRugby Emilia si issa al terzo posto e compie un passo decisivo verso le semifinali che nei fine settimana dell’8 e del 15 maggio designeranno le finaliste che il 29 maggio si contenderanno lo Scudetto. Aritmeticamente alle semifinali anche il Rovigo, in virtù del pareggio per 16-16 tra Viadana e Mogliano, che rischia di aver estromesso entrambe le formazioni dalla post season in maniera quasi ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) Ildi, massimo campionato italiano, che a fine stagione non dovrà prevedere retrocessioni, dopo la decisione di far ripartire soltanto in forma facoltativa il resto dell’attività nazionale, oggi, sabato 3 aprile, ha visto andare in scena due dei cinque recuperi ancora in calendario dopo le prime 15 giornate della stagione regolare. Con il successo odierno per 69-14 sulla Lazio, il ValoEmilia si issa alposto e compie un passo decisivo verso le semifinali che nei fine settimana dell’8 e del 15 maggio designeranno le finaliste che il 29 maggio si contenderanno lo Scudetto. Aritmeticamente alle semifinali anche il Rovigo, in virtù del pareggio per 16-16 tra, che rischia di aver estromesso entrambe le formazioni dalla post season in maniera quasi ...

Advertising

Rugbymeet : Il Valorugby passeggia sul Lazio Rugby, Viadana fatica ma non riesce a portare a casa il risultato. I match di oggi… - GianniFava : RT @RugbyViadana: TEAM ANNOUNCEMENT ???? TOP10, IL VIADANA PRONTO AD OSPITARE IL MOGLIANO @RugbyMogliano Dopo l’ultima partita in trasfer… - RugbyViadana : TEAM ANNOUNCEMENT ???? TOP10, IL VIADANA PRONTO AD OSPITARE IL MOGLIANO @RugbyMogliano Dopo l’ultima partita in t… - cirotremola : @CanaleOvale @vitasportivait Posso dire la mia?.. - come fare per avere una top10 a livello competitivo mondiale..… - piazzarugby : Pirata della Settimana Giacomo Biffi! ???????? TOP10 15ESIMO TURNO -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby TOP10 TOP10: Hbs Colorno in casa della capolista Petrarca ...in calendario nella giornata di domani dove il Peroni TOP10 sarà protagonista con le dirette di tre partite alle 15 sull'account ufficiale Facebook, Youtube e App della Federazione Italiana Rugby. La ...

Rugby: Viadana - Mogliano si gioca sabato alle 15 Nel recupero della nona giornata del Campionato Peroni TOP10 i gialloneri incontrano il Mogliano Rugby 1969. Il XV del Rugby Viadana 1970 sarà di scena allo Zaffanella, ore 15, per affrontare il XV ...

Rugby - Top10: le formazioni dei due recuperi odierni - OnRugby OnRugby Rugby Top 10 – Viadana sfida Mogliano allo Zaffanella (ore 15) VIADANA Dopo la trasferta di Roma con le Fiamme Oro, il Rugby Viadana è pronto per giocare nuovamente allo stadio Zaffanella (ore 15). Nel recupero della ...

TOP10: Hbs Colorno in casa della capolista Petrarca Turno di campionato all’insegna dei recuperi quella in calendario nella giornata di domani dove il Peroni TOP10 sarà protagonista con le dirette di tre partite alle 15 sull’account ufficiale Facebook, ...

...in calendario nella giornata di domani dove il Peronisarà protagonista con le dirette di tre partite alle 15 sull'account ufficiale Facebook, Youtube e App della Federazione Italiana. La ...Nel recupero della nona giornata del Campionato Peronii gialloneri incontrano il Mogliano1969. Il XV delViadana 1970 sarà di scena allo Zaffanella, ore 15, per affrontare il XV ...VIADANA Dopo la trasferta di Roma con le Fiamme Oro, il Rugby Viadana è pronto per giocare nuovamente allo stadio Zaffanella (ore 15). Nel recupero della ...Turno di campionato all’insegna dei recuperi quella in calendario nella giornata di domani dove il Peroni TOP10 sarà protagonista con le dirette di tre partite alle 15 sull’account ufficiale Facebook, ...