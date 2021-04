Rugby | capitana Furlan | “Mi piange il cuore a vedere gli uomini perdere”

Advertising

Agenzia_Dire : #rugby, #furlan: “Consigli ai nostri colleghi uomini? Nessuno, stanno facendo già un ottimo lavoro. La vittoria arr… - ansacalciosport : Rugby: verso 6 Nazioni donne; Furlan, obiettivo Mondiali. Capitana azzurra ottimista 'ma procediamo un match alla v… - fisco24_info : Rugby: verso 6 Nazioni donne; Furlan, obiettivo Mondiali: Capitana azzurra ottimista 'ma procediamo un match alla v… - AnsaVeneto : Rugby: verso 6 Nazioni donne; Furlan, obiettivo Mondiali. Capitana azzurra ottimista 'ma procediamo un match alla v… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby capitana

L'Ultimo Uomo

"È stato un anno complesso - spiega laManuela Furlan, 32 anni, estremo, campionessa d'... Raduno a Parma ? Le azzurre partiranno dal 7° posto nel ranking mondiale di World, dietro a ...... le ragazze della Under 16 femminile delJesi '70 . " Da quando abbiamo potuto ricominciare, non ci siamo più fermate - dice Elisa Bastari ,delle leonesse, studentessa al primo anno ...Dopo quasi un anno di inattività, l’Italia si gioca un torneo molto competitivo. La pandemia di Covid-19 sta mettendo in difficoltà tutti gli sport, ma sono soprattutto quelli femminili a subire le co ...