Rosalinda Cannavò confessa "Voglio bene a Stefania"

Rosalinda Cannavò in una recente diretta su Instagram ha rivelato in che rapporti è con Stefania Orlando. Dopo le dichiarazioni della conduttrice, l'attrice ha voluto rassicurare i fan spiegando di essersi chiarita in privato con lei e di avere un ottimo rapporto. Il Grande Fratello Vip è finito ormai da un mese, ma molti dei concorrenti di questa quinta edizione continuano ad appassionare il pubblico. In particolare recentemente Articolo completo: dal blog SoloDonna

aetherayn : RT @KINGVZAYN: comunque rosalinda cannavó è proprio cringe mado mi imbarazzo troppo per lei - KINGVZAYN : comunque rosalinda cannavó è proprio cringe mado mi imbarazzo troppo per lei - giampi37045 : Sig. Sindaco di #Osimo, forse lei è. al corrente che la sua città sta ospitando in questi giorni due ragazzi molto… - with_tania : Sindaco che abbiamo deciso? La stiamo dando la cittadinanza onoraria a Rosalinda Cannavó o vogliamo vivere nel Med… - Novella_2000 : Rosalinda svela se ha fatto pace con Stefania: la Orlando commenta una sua diretta Instagram (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Alda D'Eusanio, una furia contro il Gf 'Appena uscita dalla Casa ? ' ...giornalista sulla disparità di trattamento tra lei e Rosalinda La D'Eusanio sarebbe convinta del fatto che il Grande Fratello abbia utilizzato due pesi e due misure con lei e con Rosalinda Cannavò. ...

Rosalinda Cannavó su Andrea Zenga confessa: "È stato sempre un pericolo" Rosalinda Cannavò rivela che Andrea Zenga è un pericolo: il motivo Rosalinda Cannavò , durante una diretta Instagram con una fanpage dedicata al fidanzato, Andrea Zenga , chiamata proprio ...

