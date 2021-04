Roma. Musica, alcolici e buffet per 33 persone al centro ippico: maximulta e chiusura (Di sabato 3 aprile 2021) Ieri sera, nel corso di un servizio mirato alla verifica del rispetto delle vigenti norme antiCovid19, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli, unitamente ai colleghi del NAS Roma, sono intervenuti in via del Galoppatoio all’interno del centro ippico riscontrando la presenza di 33 persone, alcune prive di documentazione attestante l’appartenenza al centro, in assembramento. Leggi anche: Roma, controlli anti Covid (e non solo) a San Lorenzo: multe e sanzioni nella zona della movida Accertate anche altre violazioni, tra cui la mancata sospensione dei servizi di ristorazione, anche in modalità buffet, permettendo ai presenti di continuare a consumare bevande alcoliche e prodotti oltre l’orario consentito; la presenza di avventori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 aprile 2021) Ieri sera, nel corso di un servizio mirato alla verifica del rispetto delle vigenti norme antiCovid19, i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaParioli, unitamente ai colleghi del NAS, sono intervenuti in via del Galoppatoio all’interno delriscontrando la presenza di 33, alcune prive di documentazione attestante l’appartenenza al, in assembramento. Leggi anche:, controlli anti Covid (e non solo) a San Lorenzo: multe e sanzioni nella zona della movida Accertate anche altre violazioni, tra cui la mancata sospensione dei servizi di ristorazione, anche in modalità, permettendo ai presenti di continuare a consumare bevande alcoliche e prodotti oltre l’orario consentito; la presenza di avventori ...

