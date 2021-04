Roma Machete | pistola scacciacani e sfollagente nascosti nel camper | denunciato 28enne bosniaco

Advertising

CorriereCitta : Roma. Machete, sfollagente e attrezzi da officina nascosti nel camper: denunciato 28enne bosniaco -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Machete

Il Corriere della Città

1973: alcuni uomini mascherati rapiscono aun ragazzo di nome John Paul Getty III, nipote ... tra gli altri casi ci sono un assassino armato die una spaventosa leggenda urbana. ATTUALITA' ......una maxi rissa tra minorenni al Pincio nel 'salotto' di. A inizio marzo la violenza andò in scena nel centro di Desio, in Brianza. Tra i giovani qualcuno si presentò con spranghe, une ...Gli ultimi due mesi definiranno le strategie estive della Roma e non tutto passerà dai piedi dei calciatori che Fonseca schiererà in campo..Poco prima di Natale, invece, scoppiò una maxi rissa tra minorenni al Pincio nel 'salotto' di Roma. A inizio marzo la violenza andò in scena nel centro di Desio, in Brianza. Tra i giovani qualcuno si ...