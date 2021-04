Roma, le restrizioni anti Covid non fermano lo spaccio: 10 persone arrestate, le operazioni zona per zona (Di sabato 3 aprile 2021) Le limitazioni anti Covid non fermano lo spaccio a Roma. Solo nelle ultime 48 ore, una serie di blitz antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno portato all’arresto di dieci persone e centinaia di dosi di droga tra cocaina, shaboo, hashish e anfetamine. Roma, intervento in zona Montespaccato I Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato hanno arrestato un 30enne Romano, con precedenti, che, fermato per un controllo in via Costanzo Guglielmi, è stato trovato in possesso alcune dosi di cocaina. La successiva perquisizione alla sua abitazione ha portato al sequestro di ulteriori 4 g della stessa sostanza stupefacente, 650 euro in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 aprile 2021) Le limitazioninonlo. Solo nelle ultime 48 ore, una serie di blitzdroga dei Carabinieri del Comando Provinciale dihanno portato all’arresto di diecie centinaia di dosi di droga tra cocaina, shaboo, hashish e anfetamine., intervento inMontespaccato I Carabinieri della StazioneMontespaccato hanno arrestato un 30enneno, con precedenti, che, fermato per un controllo in via Costanzo Guglielmi, è stato trovato in possesso alcune dosi di cocaina. La successiva perquisizione alla sua abitazione ha portato al sequestro di ulteriori 4 g della stessa sostanza stupefacente, 650 euro in ...

