Roma in zona rossa per Pasqua: clienti sorpresi seduti ai tavoli del bar. Controlli anche nei parchi e sul litorale (Di sabato 3 aprile 2021) Primo giorno per l'Italia in zona rossa e sono già oltre 2.000 i Controlli effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale questa mattina, secondo il piano di vigilanza rafforzato predisposto per questo fine settimana di Pasqua. L'obiettivo è quello di verificare il rispetto delle disposizioni per la tutela della salute collettiva: accertamenti sulla regolarità degli spostamenti, in particolare lungo le principali consolari dirette fuori città, ma anche presso attività commerciali e locali pubblici. Attenzionati il lungomare di Ostia e i parchi e Ville Storiche della Capitale, dove, oltre alle pattuglie di presidio, è in atto un monitoraggio con l'ausilio di agenti in bici.

