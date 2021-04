Roma, giro di ricambi di provenienza furtiva: così smistavano e “impacchettavano” i pezzi d’auto, due albanesi denunciati (FOTO) (Di sabato 3 aprile 2021) Un giro di pezzi di ricambio e furti culminato con l’individuazione di un capannone in zona Borghesiana a Roma. A fare la scoperta è stata la Polizia di Stato che ha rinvenuto veicoli smontati, pezzi di carrozzeria e parti meccaniche. Due i cittadini albanesi denunciati per ricettazione ed esercizio abusivo della professione. Roma, dai furti nelle auto in sosta tra Morena e Ciampino fino al capannone alla Borghesiana Tutto è partito da alcuni furti, avvenuti tutti nell’ultimo periodo, consumati su autovetture in sosta nella zona tra Morena e Ciampino. A condurre le indagini sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez. Ebbene, le operazioni hanno condotto alla scoperta di un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 aprile 2021) Undidio e furti culminato con l’individuazione di un capannone in zona Borghesiana a. A fare la scoperta è stata la Polizia di Stato che ha rinvenuto veicoli smontati,di carrozzeria e parti meccaniche. Due i cittadiniper ricettazione ed esercizio abusivo della professione., dai furti nelle auto in sosta tra Morena e Ciampino fino al capannone alla Borghesiana Tutto è partito da alcuni furti, avvenuti tutti nell’ultimo periodo, consumati su autovetture in sosta nella zona tra Morena e Ciampino. A condurre le indagini sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariatonina, diretto da Moreno Fernandez. Ebbene, le operazioni hanno condotto alla scoperta di un ...

