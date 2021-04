Ritrovato senza vita uomo scomparso da otto giorni a Fisterre Belluno

(Di sabato 3 aprile 2021)il corpo di G.D.I., 53 anni,fa a) È statoil corpo di G.D.I., 53 anni, di, di cui non si avevano più notizie dallo scorso 25 marzo. Oggi attorno alle 12.20, dopo che la sua bicicletta è stata rinvenuta a, 100

BELLUNO. Sono terminate in maniera tragica le ricerche di Giuliano D'Incà. Il suo corpo senza vita, è stato ritrovato nelle prime ore di questo pomeriggio. L'uomo, 53 anni, di Belluno, era scomparso ...BELLUNO - È stato ritrovato senza vita oggi, 3 aprile, il corpo di Giuliano D'Incà, 53 anni, di Belluno, di cui non si avevano più notizie dallo scorso 25 ...