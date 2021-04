Ristori aprile, servono 30 miliardi per nuovo decreto sostegno (Di sabato 3 aprile 2021) (Adnkronos) – Servirebbero almeno 30 miliardi per il nuovo scostamento necessario a finanziare un nuovo decreto con le misure di sostegno all’economia e alla liquidità delle imprese colpite dai recenti lockdown. E’ questa, a quanto apprende l’Adnkronos, la soglia minima sostenuta da un’ampia quota della maggioranza di governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 aprile 2021) (Adnkronos) – Servirebbero almeno 30per ilscostamento necessario a finanziare uncon le misure diall’economia e alla liquidità delle imprese colpite dai recenti lockdown. E’ questa, a quanto apprende l’Adnkronos, la soglia minima sostenuta da un’ampia quota della maggioranza di governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

giorgio_gori : Il nuovo Decreto #Covid prevede la chiusura di bar e ristoranti fino al 30 aprile. È l’ennesimo sacrificio chiesto… - TV7Benevento : Ristori aprile, servono 30 miliardi per nuovo decreto sostegno... - fisco24_info : Ristori aprile, servono 30 miliardi per nuovo decreto sostegno: Le risorse necessarie per lo scostamento di bilanci… - doll__parts__ : RT @redblack1980: Arrivano i ristori!!! Dal 1° aprile aumento di luce acqua e gas - FabrizioLobasso : RT @SIMEST_IT: #Fiere: dal 12 aprile #SIMEST gestirà i #ristori per enti fieristici e società organizzatrici. Un nuovo supporto per un comp… -