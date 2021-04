Ristori aprile, servono 30 miliardi per nuovo decreto sostegno (Di sabato 3 aprile 2021) (Adnkronos) - Servirebbero almeno 30 miliardi per il nuovo scostamento necessario a finanziare un nuovo decreto con le misure di sostegno all'economia e alla liquidità delle imprese colpite dai recenti lockdown. E' questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la soglia minima sostenuta da un'ampia quota della maggioranza di governo. Le nuove risorse in deficit servirebbero dunque per un nuovo round di Ristori alle attività chiuse per le restrizioni di aprile, da assegnare sulla base del criterio stabilito con l'ultimo decreto Sostegni (ipotesi di costo 10 mld). Nel decreto dovrebbero confluire anche tutta una serie di misure per la liquidità delle imprese pari a circa 20 mld, con una riedizione degli interventi del dl ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) (Adnkronos) - Servirebbero almeno 30per ilscostamento necessario a finanziare uncon le misure diall'economia e alla liquidità delle imprese colpite dai recenti lockdown. E' questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la soglia minima sostenuta da un'ampia quota della maggioranza di governo. Le nuove risorse in deficit servirebbero dunque per unround dialle attività chiuse per le restrizioni di, da assegnare sulla base del criterio stabilito con l'ultimoSostegni (ipotesi di costo 10 mld). Neldovrebbero confluire anche tutta una serie di misure per la liquidità delle imprese pari a circa 20 mld, con una riedizione degli interventi del dl ...

