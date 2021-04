Risponde a un sms: conto corrente svuotato di 12mila euro (Di sabato 3 aprile 2021) Un'indagine condotta dai carabinieri della tenenza di Dueville ha permesso di risalire al presunto autore di una truffa perpetrata mediante l'utilizzo di internet che ha letteralmente depauperato il ... Leggi su vicenzatoday (Di sabato 3 aprile 2021) Un'indagine condotta dai carabinieri della tenenza di Dueville ha permesso di risalire al presunto autore di una truffa perpetrata mediante l'utilizzo di internet che ha letteralmente depauperato il ...

Advertising

ilbassanese : Risponde a un sms: conto corrente svuotato di 12mila euro - luckyerre : @tagadala7 la nonna della #Ferragni festeggia. Io non ancora. Mia suocera 86 anni NON ha ancora ricevuto sms. Ed il… - fabiomaggi71 : @elisabettastrad Buongiorno, a mia mamma, 85 anni, residente in Milano, non sono pervenuti nè sms ne chiamate. il n… - Ci4Cla : @SardiniaPost Sì, ma nelle “rinunce” conteggiate anche chi ha già avuto la prima dose e riceve un altro sms sempre… -