Rider cade e va in coma, ma per l'infortunio Deliveroo chiede un codice che sa solo lui (Di sabato 3 aprile 2021) È caduto mentre in bicicletta stava effettuando una consegna e ora - dopo essere stato operato d’urgenza a causa di una perforazione intestinale - è ricoverato all’ospedale ferrarese di Cona in coma farmacologico.Protagonista della vicenda, un Rider 23enne di origine pakistana che adesso - lamenta la fidanzata ripresa dal quotidiano ‘La Nuova Ferrara’ - si trova a combattere anche con la burocrazia del lavoro: per aprire la pratica di infortunio, infatti l’azienda per cui effettua consegne, Deliveroo, chiede che sia comunicato il suo codice identificativo. Che solo lui conosce e che non può essere comunicato a voce, essendo in coma.Secondo quanto spiegato dalla fidanzata del giovane fattorino al giornale estense è risultato inutile fornire nome, data ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 aprile 2021) È caduto mentre in bicicletta stava effettuando una consegna e ora - dopo essere stato operato d’urgenza a causa di una perforazione intestinale - è ricoverato all’ospedale ferrarese di Cona infarmacologico.Protagonista della vicenda, un23enne di origine pakistana che adesso - lamenta la fidanzata ripresa dal quotidiano ‘La Nuova Ferrara’ - si trova a combattere anche con la burocrazia del lavoro: per aprire la pratica di, infatti l’azienda per cui effettua consegne,che sia comunicato il suoidentificativo. Chelui conosce e che non può essere comunicato a voce, essendo in.Secondo quanto spiegato dalla fidanzata del giovane fattorino al giornale estense è risultato inutile fornire nome, data ...

