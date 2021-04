Ribery si scusa su Instagram: 'Fiorentina, non volevo...' (Di sabato 3 aprile 2021) Anche i campioni possono sbagliare ma solo i grandi uomini chiedono scusa. Così ha fatto Franck Ribery che, dopo il rosso diretto rimediato contro il Genoa , ha scritto un accorato post su Instagram ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 aprile 2021) Anche i campioni possono sbagliare ma solo i grandi uomini chiedono. Così ha fatto Franckche, dopo il rosso diretto rimediato contro il Genoa , ha scritto un accorato post su...

Advertising

sportli26181512 : Ribery si scusa su Instagram: 'Fiorentina, non volevo...': A causa del rosso rimediato per un intervento su Zappaco… - BlackJack_1984 : RT @violanews: Ribery su IG 'Chiedo scusa, avanti così' - - Fiorentinanews : Ribery chiede scusa: “Dispiaciuto per il rosso. Bravi ragazzi, avete combattuto fino alla fine” - violanews : Ribery su IG 'Chiedo scusa, avanti così' - - GigliV : @ChiaraAndrea_B Non dimentichiamo che l’ anno scorso Ribery con il Verona ha subito un fallo simile , che lo ha ten… -