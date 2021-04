Rezza: "Situazione migliora ma terapie intensive di molto sopra la soglia critica" (Di sabato 3 aprile 2021) Gianni Rezza ha lanciato l'allarme sulla diffusione delle varianti e sul fatto che stiano generando molti focolai anche tra i bambini. Rezza: “Varianti inglese e brasiliana generano molti focolai tra i bambini” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 3 aprile 2021) Gianniha lanciato l'allarme sulla diffusione delle varianti e sul fatto che stiano generando molti focolai anche tra i bambini.: “Varianti inglese e brasiliana generano molti focolai tra i bambini” su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La situazione è in miglioramento ma l'Rt è ancora vicino all'1 e resta elevatissimo il tasso di occupazione in ter… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'La situazione è in miglioramento ma l'Rt è ancora vicino all'1 e resta elevatissimo il tasso di occupazione in terapia i… - Giovann32713588 : RT @Agenzia_Ansa: 'La situazione è in miglioramento ma l'Rt è ancora vicino all'1 e resta elevatissimo il tasso di occupazione in terapia i… - gppmessineo : RT @Agenzia_Ansa: 'La situazione è in miglioramento ma l'Rt è ancora vicino all'1 e resta elevatissimo il tasso di occupazione in terapia i… - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: 'La situazione è in miglioramento ma l'Rt è ancora vicino all'1 e resta elevatissimo il tasso di occupazione in terapia i… -