Retroscena TPI – Nel M5S si pensa a Toninelli come candidato presidente della Lombardia (Di sabato 3 aprile 2021) Danilo Toninelli è “quello che andava a Bolzano a minacciare di statalizzare l’autostrada del Brennero, sentendosi rispondere dai giornalisti locali che era già dello Stato e solo lui non lo sapeva”. Il fendente nei confronti dell’ex ministro pentastellato arriva da Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. Il casus belli tra i due è la lite sulla gestione dei vaccini in Lombardia, sulla quale l’esponente del M5S ha avanzato dure critiche, così respinte da Cecchetti: “La Lombardia ha somministrato un milione e 635 mila vaccini, sta mettendo in sicurezza gli over 80, a differenza di altre regioni ancora molto indietro, somministra ormai 40mila vaccini al giorno, eppure continua la manfrina quotidiana di Pd e Cinque Stelle (…) Certo ... Leggi su tpi (Di sabato 3 aprile 2021) Daniloè “quello che andava a Bolzano a minacciare di statalizzare l’autostrada del Brennero, sentendosi rispondere dai giornalisti locali che era già dello Stato e solo lui non lo sapeva”. Il fendente nei confronti dell’ex ministro pentastellato arriva da Fabrizio Cecchetti, vice capogruppoLega alla Camera e coordinatoreLega Lombarda per Salvini Premier. Il casus belli tra i due è la lite sulla gestione dei vaccini in, sulla quale l’esponente del M5S ha avanzato dure critiche, così respinte da Cecchetti: “Laha somministrato un milione e 635 mila vaccini, sta mettendo in sicurezza gli over 80, a differenza di altre regioni ancora molto indietro, somministra ormai 40mila vaccini al giorno, eppure continua la manfrina quotidiana di Pd e Cinque Stelle (…) Certo ...

