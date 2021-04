Repubblica | sfuriata di Nedved e Paratici ai tre “festaioli” | poi costretti da Pirlo ai giri di campo punitivi

(Di sabato 3 aprile 2021)racconta di una violentadella dirigenza della Juve nei confronti di McKennie, Arthur e Dybala. Come noto, i tre sono stati sorpresi a cenare con altre persone a casa del centrocampista americano dopo il coprifuoco, con irruzione dei Carabinieri chiamati da un vicino di casa. Quando si sono presentati in allenamento, il giorno dopo, hanno trovato ad accoglierli, furiosi,. “Giovedì pomeriggio, quelli della cena fuorilegge hanno cominciato a purgare le loro colpe. Ad Arthur è andata bene, perché è di nuovo infortunato e nel derby non avrebbe giocato in ogni caso, ma Dybala e McKennie sono stati mandati inquando i compagni (e) erano altrove: ad accoglierli c’erano, che hanno urlato loro ...

ilnapolista

Dopo ladirigenziale, cui ieri mattina ha fatto seguito quella dell'allenatore, l'argentino e McKennie sono stati spediti a inanellare giri di campo per una mezz'oretta, come se fossero due ...Lasarebbe poi proseguita con le telefonate al Viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, ... di una simile condotta, ritenuta inammissibile per un Senatore dellaItaliana.Imbarazzo e rabbia. Non è il titolo di una fiction di successo, ma della tre giorni di vita reale andata in scena nella Torino flagellata dal Covid-19. Imbarazzo enorme, perché la Juventus – da sempre ...Il tecnico esclude i giocatori che hanno violato il coprifuoco, anche Arthur sarà multato. Fiato sospeso per chi rientra dalle nazionali: i bianconeri ...