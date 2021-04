Repubblica: la svolta autoritaria della Juve ha sconcertato lo spogliatoio. Rapporti freddi con Pirlo (Di sabato 3 aprile 2021) La Juventus ha deciso di non convocare i tre “festaioli” fuorilegge, McKennie, Arthur e Dybala per il derby contro il Torino. Una svolta autoritaria che ha lasciato perplesso lo spogliatoio, scrive Repubblica. Visto che fino a questo momento sono stati tollerati comportamenti non corretti soprattutto da parte di Ronaldo. “Il clima alla Juve è molto pesante e questa improvvisa svolta autoritaria ha sconcertato lo spogliatoio, visto che da tre anni (al contrario di prima: i puniti celebri Bonucci, Vidal, Pogba e Caceres lo testimoniano) atteggiamenti e comportamenti non corretti non hanno mai avuto conseguenze, forse per il fatto che il più delle volte il protagonista è stato Ronaldo”. Il quotidiano descrive la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 aprile 2021) Lantus ha deciso di non convocare i tre “festaioli” fuorilegge, McKennie, Arthur e Dybala per il derby contro il Torino. Unache ha lasciato perplesso lo, scrive. Visto che fino a questo momento sono stati tollerati comportamenti non corretti soprattutto da parte di Ronaldo. “Il clima allaè molto pesante e questa improvvisahalo, visto che da tre anni (al contrario di prima: i puniti celebri Bonucci, Vidal, Pogba e Caceres lo testimoniano) atteggiamenti e comportamenti non corretti non hanno mai avuto conseguenze, forse per il fatto che il più delle volte il protagonista è stato Ronaldo”. Il quotidiano descrive la ...

