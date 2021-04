Reggiana-Brescia: probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 3 aprile 2021) Reggiana-Brescia è una partita della 32° giornata di Serie B. Si giocherà lunedì 5 aprile alle ore 17 e vedrà due formazioni reduci da un pareggio e una vittoria. La Reggiana ha solamente pareggiato nella trasferta di Frosinone, il Brescia invece si gode ancora della vittoria contro il Pordenone con un netto 4-1. E’ una fase importante per la Serie B, dove si stanno decidendo quali squadre sono favorite per raggiungere la zona playoff e quali invece sono vicine alla zona playout. Come arrivano le formazioni? Il Brescia ha offerto una straordinaria performance contro il Pordenone. Un 4-1 senza storia dove i ramarri non hanno potuto niente. Pep Clotet ha bisogno ora di continuità per sperare di raggiungere i playoff, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021)è una partita della 32° giornata di Serie B. Si giocherà lunedì 5 aprile alle ore 17 e vedrà duereduci da un pareggio e una vittoria. Laha solamente pareggiato nella trasferta di Frosinone, ilinvece si gode ancora della vittoria contro il Pordenone con un netto 4-1. E’ una fase importante per la Serie B,si stanno decidendo quali squadre sono favorite per raggiungere la zona playoff e quali invece sono vicine alla zona playout. Come arrivano le? Ilha offerto una straordinaria performance contro il Pordenone. Un 4-1 senza storiai ramarri non hanno potuto niente. Pep Clotet ha bisogno ora di continuità per sperare di raggiungere i playoff, ...

Advertising

TuttoRegia : #Reggiana subito al lavoro a Cavazzoli: lunedì arriva il #Brescia - kevinparza : RT @BresciaOfficial: Cosa c'è nell'uovo di Pasqua della Primavera? Una bella vittoria in rimonta contro la Reggiana! Finisce 3-2 con doppie… - banditobrescia : RT @BresciaOfficial: Cosa c'è nell'uovo di Pasqua della Primavera? Una bella vittoria in rimonta contro la Reggiana! Finisce 3-2 con doppie… - Calciodiretta24 : Reggiana – Brescia: dove vedere la diretta live e risultato - BresciaOfficial : Cosa c'è nell'uovo di Pasqua della Primavera? Una bella vittoria in rimonta contro la Reggiana! Finisce 3-2 con dop… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggiana Brescia Diretta/ Cremona Reggio Emilia (finale 90 - 71) video tv: Zacchigna chiude i giochi ... il tecnico pavese si è rimesso in corsa con la Reggiana dopo aver risolto il contratto che ancora ... alla prima occasione utile, timbrando i playoff e mettendo in seria difficoltà Brescia. Nel 2019 ...

Reggiana - Brescia: dove vedere la diretta live e risultato La partita Reggiana - Brescia di Lunedì 5 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 32° giornata di Serie B REGGIO EMILIA - Lunedì 5 aprile ...

Primavera 2A, Reggiana-Brescia: formazioni, cronaca e risultato Mondoprimavera I ristoratori occupano un autogrill dell’A1 È stata una protesta plateale quella messa in piedi ieri mattina dai ristoratori arrivati da tutta Italia nell’area di sosta di Cantagallo, dotata di un autogrill “a scavalco” che serve sia la corsia ...

Reggiana – Brescia: dove vedere la diretta live e risultato La partita Reggiana – Brescia di Lunedì 5 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 32° giornata di Serie B REGGIO EMILIA – ...

... il tecnico pavese si è rimesso in corsa con ladopo aver risolto il contratto che ancora ... alla prima occasione utile, timbrando i playoff e mettendo in seria difficoltà. Nel 2019 ...La partitadi Lunedì 5 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 32° giornata di Serie B REGGIO EMILIA - Lunedì 5 aprile ...È stata una protesta plateale quella messa in piedi ieri mattina dai ristoratori arrivati da tutta Italia nell’area di sosta di Cantagallo, dotata di un autogrill “a scavalco” che serve sia la corsia ...La partita Reggiana – Brescia di Lunedì 5 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 32° giornata di Serie B REGGIO EMILIA – ...