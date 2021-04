Raniero Cantalamessa il sacrestano di una inquisizione spirituale

Advertising

MariagladysVc : RT @cercoiltuovolto: Card. Raniero Cantalamessa – Predica del Venerdì Santo – 2 Aprile 2021 - cercoiltuovolto : Card. Raniero Cantalamessa – Predica del Venerdì Santo – 2 Aprile 2021 - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: “La fraternità cattolica è ferita!”, ha denunciato il cardinale cappuccino Raniero Cantalamessa in San Pietro. Il rito dell… - SalvatoreCipri4 : PADRE RANIERO CANTALAMESSA OMELIA CELEBRAZIONE PASSIONE DEL SIGNORE 2021 HD - Incammino3 : Cardinale Raniero Cantalamessa “PRIMOGENITO DI MOLTI FRATELLI” -

Ultime Notizie dalla rete : Raniero Cantalamessa

Dopo la lettura della Passione secondo Giovanni, il cardinale, predicatore della Casa Pontificia, ha tenuto l'omelia, durante la quale ha sottolineato la necessità di ..., O. F. M. Cap., ha tenuto l'omelia. Alle ore 21.00, si è tenuta la Via Crucis. Venerdì Santo "Passione del Signore" " Via Crucis Papa Francesco ha affidato quest'anno la ...Durante la Liturgia della Parola viene letto il racconto della Passione secondo Giovanni, quindi il predicatore della Casa Pontificia, il cardinale Raniero Cantalamessa, tiene l’omelia. “Qual è la ...Circa 500 chiese aperte oggi in Sicilia, nella giornata del Sabato Santo, anche per somministrare vaccini, ma il numero è destinato a crescere. Lo prevede l'accordo tra la Conferenza episcopale sicili ...