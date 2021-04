Rai 4K trasmetterà 27 incontri di Euro 2020 a risoluzione Ultra HDHDblog.it (Di sabato 3 aprile 2021) 27 partite di Euro 2020 verranno trasmesse su Rai 4K a risoluzione Ultra HD. Gli appassionati di calcio potranno così seguire i campionati Europei alla massima risoluzione anche senza passare necessariamente da Sky, che trasmetterà tutti gli incontri in Ultra HD sui box Sky Q. La piattaforma utilizzata dall’emittente di Stato è ovviamente tivùsat, veicolata tramite il satellite e visibile grazie a decoder o CAM abilitate. Per vedere Rai 4K (numero 210 di tivùsat) è necessario orientare l’antenna satellitare su Eutelsat Hotbird 13 ° Est. Si deve poi disporre di un decoder esterno o di una CAM (il modulo che si installa nei TV e nel quale va inserita l’apposita smart card) capace di supportare i canali in Ultra HD. Nel ... Leggi su helpmetech (Di sabato 3 aprile 2021) 27 partite diverranno trasmesse su Rai 4K aHD. Gli appassionati di calcio potranno così seguire i campionatipei alla massimaanche senza passare necessariamente da Sky, chetutti gliinHD sui box Sky Q. La piattaforma utilizzata dall’emittente di Stato è ovviamente tivùsat, veicolata tramite il satellite e visibile grazie a decoder o CAM abilitate. Per vedere Rai 4K (numero 210 di tivùsat) è necessario orientare l’antenna satellitare su Eutelsat Hotbird 13 ° Est. Si deve poi disporre di un decoder esterno o di una CAM (il modulo che si installa nei TV e nel quale va inserita l’apposita smart card) capace di supportare i canali inHD. Nel ...

