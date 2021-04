Quante posizioni ha guadagnato Jannik Sinner in due anni? Che scalata nel ranking ATP! Nel 2019 era n. 324 (Di sabato 3 aprile 2021) Nel giro di poco più di due anni ed un mese, considerando in questo lasso di tempo anche il lungo stop imposto dalla pandemia, Jannik Sinner ha scalato ben 300 posizioni nel ranking ATP. Il tennista nato il 16 agosto 2001, infatti, non era ancora maggiorenne quando nel febbraio 2019 iniziò a far parlare di sé vincendo il Challenger di Bergamo, portandosi al numero 324 ATP. A fine aprile dello stesso anno era arrivata a Budapest la prima vittoria in un match del circuito maggiore, con il contestuale ingresso nei primi 300 (al 298), poi già a luglio l’ingresso tra i primi 200 con il secondo turno di Umago (199). Ad inizio agosto il successo nel Challenger di Lexington lo aveva portato al 135, con l’esordio a settembre agli US Open che lo aveva fatto salire al 128. Ad ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) Nel giro di poco più di dueed un mese, considerando in questo lasso di tempo anche il lungo stop imposto dalla pandemia,ha scalato ben 300nelATP. Il tennista nato il 16 agosto 2001, infatti, non era ancora maggiorenne quando nel febbraioiniziò a far parlare di sé vincendo il Challenger di Bergamo, portandosi al numero 324 ATP. A fine aprile dello stesso anno era arrivata a Budapest la prima vittoria in un match del circuito maggiore, con il contestuale ingresso nei primi 300 (al 298), poi già a luglio l’ingresso tra i primi 200 con il secondo turno di Umago (199). Ad inizio agosto il successo nel Challenger di Lexington lo aveva portato al 135, con l’esordio a settembre agli US Open che lo aveva fatto salire al 128. Ad ...

Advertising

gianlulosito : @krudotw Dovesse vincere il torneo quante posizioni scalerebbe Sinner? - infoitsport : Quante posizioni guadagna Jannik Sinner in classifica al Masters1000 di Miami? Top15 del ranking ATP con la vittori… - infoitsport : LIVE Sinner-Bautista 5-7, 6-4, 6-4 in DIRETTA: quante posizioni guadagna se vince la finale. 'Non mi fermo qui' - zazoomblog : LIVE Sinner-Bautista 5-7 6-4 6-4 in DIRETTA: quante posizioni guadagna se vince la finale. “Non mi fermo qui” -… - TuriFilippo : @elevisconti @meb @Michele_Anzaldi Quante volte si è sentito Scanzi condividere le posizioni di Meb, anche se condi… -